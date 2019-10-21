توفي، اليوم الإثنين، بمستشفى الدويرة بالجزائر العاصمة الشخص الذي حاول الانتحار يوم أمس حرقا احتجاجا على عدم ورود اسمه في القائمة الأولية للسكنات الاجتماعية المعلن عنها ببلدية "أحمر العين" بتيبازة، حسب ما علم من مصدر أمني بالولاية.

وقام الضحية "ب. خ"، البالغ من العمر 60 سنة وأب لثلاثة أطفال وبدون مهنة، بإضرام النار في جسده أمس احتجاجا على عدم ورود اسمه ضمن القائمة الأولية للمستفيدين من حصة 300 سكن عمومي إيجاري ببلدية "أحمر العين".

ورغم تدخل عناصر الشرطة وبعض المواطنين لإنقاذه من الموت، حيث أصيب أحد الأعوان بحروق، إلا أن النار كانت قد التهمت جسده متسببة في حروق خطيرة من الدرجة الثانية، حسب معاينة أطباء مستشفى أحمر العين.

ونقل الضحية على جناح السرعة إلى المستشفى المتخصص في الحروق بمدينة الدويرة بالجزائر العاصمة حيث وضع تحت العناية المركزة قبل أن يفارق الحياة صباح اليوم

متأثرا بجروح بليغة على مستوى كل أطراف جسده.