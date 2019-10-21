أصبحت المجموعة الصناعية لإسمنت الجزائر (جيكا) أول منتج للإسمنت النفطي في إفريقيا، حسبما أعلنت المجموعة في بيان لها اليوم الإثنين.

و كان هذا النوع من الإسمنت يُستورد لغاية الآن، بقيمة تقارب 30 مليون دولار سنويا لتلبية الطلب الوطني المقدر بـ 200.000 طن سنويا.

وأصبح بإمكان شركة الإسمنت لعين الكبيرة، وهي فرع لمجموعة جيكا، التي تحصلت على شهادة مطابقة لمعايير معهد البترول الأمريكي، إنتاج هذا النوع من الإسمنت، الموجه لقطاع المحروقات.

ويُعد معهد البترول الأمريكي مكتب دراسات أمريكي وهيئة اعتماد وتصديق جميع المواد والحلول الموجهة للصناعة النفطية العالمية، حسبما أوضحت المجموعة.

وقد تحصلت شركة الإسمنت لعين الكبيرة على شهادتين في إطار هذا المسار. الأولى من نوع "Q1" وتخص التنظيم و التسيير حسب المعايير الأمريكية.

والشهادة الثانية من نوع "A 10" وهي متعلقة بنوعية المنتوج.

وقد أصبحت شركة الإسمنت لعين الكبيرة بحصولها على هاتين الشهادتين، أول شركة في الجزائر وفي إفريقيا تُنتج الإسمنت البترولي بنوعية وسعر ممتازين"، حسبما أكدت مجموعة جيكا.

وسيكون بإمكان هذه الشركة التي تعد فرعا لمجموعة جيكا والموجود مقرها بولاية سطيف والتي يبلغ معدل إنتاجها ثلاثة ملايين طن من الإسمنت سنويا، "تصدير منتوجها الجديد إلى الأسواق الخارجية". وبالإضافة إلى تقليص فاتورة الاستيراد، سيمكن إنتاج وتسويق هذا النوع الجديد من الإسمنت، مجموعة جيكا من توسيع وتنويع مجموعة منتوجاتها وتلبية حاجيات السوق المحلية"، حسبما أكدت المجموعة الصناعية لإسمنت الجزائر.

ويجدر التذكير أن مجموعة جيكا تضم 14 مصنع إسمنت منها 13 في الخدمة وحققت إنتاجا بـ 13.6 مليون طن من الإسمنت سنة 2018.