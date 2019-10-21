أصبحت المجموعة الصناعية لأسمنت الجزائر (جيكا) أول منتج للاسمنت النفطي في إفريقيا، حسبما أعلنت المجموعة في بيان لها اليوم الأثنين.

و كان هذا النوع من الاسمنت يُستورد لغاية الآن، بقيمة تقارب 30 مليون دولار سنويا لتلبية الطلب الوطني المقدر بـ 200.000 طن سنويا.

وأصبح بإمكان شركة الاسمنت لعين الكبيرة، وهي فرع لمجموعة جيكا، التي تحصلت على شهادة مطابقة لمعايير معهد البترول الأمريكي، إنتاج هذا النوع من الإسمنت، الموجه لقطاع المحروقات.

ويُعد معهد البترول الأمريكي مكتب دراسات أمريكي وهيئة اعتماد وتصديق جميع المواد والحلول الموجهة للصناعة النفطية العالمية، حسبما أوضحت المجموعة.

وقد تحصلت شركة الأسمنت لعين الكبيرة على شهادتين في إطار هذا المسار. الاولى من نوع "Q1" وتخص التنظيم و التسيير حسب المعايير الأمريكية.

والشهادة الثانية من نوع "A 10" وهي متعلقة بنوعية المنتوج.

وقد أصبحت شركة الأسمنت لعين الكبيرة بحصولها على هاتين الشهادتين، أول شركة في الجزائر وفي إفريقيا تُنتج الاسمنت البترولي بنوعية وسعر ممتازين"، حسبما أكدت مجموعة جيكا.

وسيكون بإمكان هذه الشركة التي تعد فرعا لمجموعة جيكا و الموجود مقرها بولاية سطيف والتي يبلغ معدل انتاجها ثلاثة ملايين طن من الاسمنت سنويا، "تصدير منتوجها الجديد إلى الأسواق الخارجية".

وبالإضافة إلى تقليص فاتورة الاستيراد، سيمكن إنتاج وتسويق هذا النوع الجديد من الاسمنت، مجموعة جيكا من توسيع وتنويع مجموعة منتوجاتها وتلبية حاجيات السوق المحلية"، حسبما اكدت المجموعة الصناعية لأسمنت الجزائر.

ويجدر التذكير أن مجموعة جيكا تضم 14 مصنع اسمنت منها 13 في الخدمة وحققت انتاجا بـ 13.6 مليون طن من الاسمنت سنة 2018.