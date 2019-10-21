أعلن وزير السياحة والصناعة التقليدية، عبد القادر بن مسعود، اليوم الاثنين بوهران عن توافد زهاء 1 مليون و700 ألف سائح تونسي على الجزائر خلال العام الجاري.

وأبرز بن مسعود في تصريح للصحافة، على هامش أشغال ملتقى وطني لمهنيي قطاع السياحة، أنه توافد 1 مليون و700 ألف سائح تونسي على الجزائر خلال العام الجاري لزيارة مختلف ولايات الوطن.

ومن جهة أخرى، أشار إلى أن العمل جاري من قبل لجنة وطنية تضم وزارات السياحة والصناعة التقليدية والتجارة والمالية والمديرية العامة للجمارك لوضع مرسوم تنفيذي لحماية الصناعة التقليدية الوطنية من التقليد الذي يتم ببعض الدول.

وبخصوص السياحة الصحراوية أكد الوزير أن الجزائر كانت من الدول السباقة لاستحداث السياحة الصحراوية بالنظر إلى امتلاكها إمكانات طبيعية غير موجودة في العالم ولمحترفين من ذوي الخبرة في هذا المجال ولمرافق سياحية عمومية وخاصة التي أنجزت بالجنوب الكبير، إضافة إلى الجانب الإنساني للجزائري من حسن الضيافة والاستقبال وغيرها.

وأضاف أنه تم اتخاذ إجراءات لتسهيل الحصول على التأشيرات بالنسبة للمجموعات السياحية لإنجاح موسم السياحة الصحراوية 2019-2020 والذي ستعطي إشارة انطلاقه في الأسبوع الأول من شهر نوفمبر الداخل من ولاية غرداية.

وأكد الوزير أنه "لا توجد سياحة بدون أمن واستقرار"، مبرزا في ذات السياق الدور الكبير الذي تلعبه مختلف المصالح الأمنية والجيش الوطني الشعبي للمحافظة على هذا المكسب".