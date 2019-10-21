يبدو أن مدرب نادي ريال مدريد ألإسبانيي زين الدين زيدان أصبح قريبا من الإقالة بسبب النتائج المتذبذبة للفريق حيث شهدت الساعات الماضية تسارعا في الأحداث بين الإدارة والمدرب الفرنسي في ظل غياب أفق للخروج من نفق النتائج السلبية وفق الإعلام الإسباني.

وتنازل ريال مدريد عن صدارة البطولة الإسبانية "ليغا" بعد خسارته أمام مايوركا أول أمس السبت (0-1) ويوجد في وضع معقد برابطة الأبطال بعد حصوله على نقطة فقط من مباراتين وبات مطالبا بالعودة بالفوز من ميدان غلطة سراي التركي من أجل البقاء في المنافسة على بطاقة المرور إلى الدور الثاني من المسابقة.

وتداول برنامج "الشرينغيتو" الشهير في إسبانيا معلومات بشأن غضب متزايد داخل إدارة النادي الملكي بسبب عدم قدرة زيدان على إعادة هيبة الفريق الذي أصبح الضحية المفضلة للأندية الصغيرة.

وذكر البرنامج أن أطرافا في إدارة ريال مدريد غير مقتنعة بالعمل الذي يقوم به زيدان مع الفريق وأكدت أن "زيزو" أثبت محدودية أفكاره التكتيكية وفشله في التعامل مع الأزمات التي يعبر بها الفريق خلال مختلف المباريات.

وأوضح أن تلك الأطراف انتقدت عمل زيدان في التدريبات وأكدت أن الحصص التدريبية لا تتجاوز ساعة واحدة ولا تشهد عملا مكثفا على الجانب التكتيكي وقالت إن زيدان لم يوجه أي خطاب خاص للاعبيه بعد الخسارة الأخيرة في ميدان مايوركا.

وبناء على هذه المعطيات أكد المصدر أن إدارة النادي بدأت التفكير في بديل محتمل لزيدان وأشارت إلى أن البرتغالي جوزيه مورينيو والأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو أبرز الأسماء المرشحة لخلافة المدرب الفرنسي.

وستكون مواجهة غلطة سراي غدا الثلاثاء حاسمة في تحديد مستقبل زيدان المطالب بتدارك الوضع قبل أن تتأزم الأمور ويفقد فريق "القلعة البيضاء" مبكرا فرصة المنافسة على أبرز الألقاب مثلما كان الوضع عليه الموسم الماضي.