أصدرت المحكمة الإدارية بالجزائر بتاريخ 20 أكتوبر 2019 أمرا استعجاليا يقضي "بعدم شرعية الإضراب المعلن عنه من قبل النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين "والمقرر تنظيمه غدا الثلاثاء 22 أكتوبر 2019 حسب ما أفاد به اليوم الاثنين، بيان لوزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات.

وأوضح ذات المصدر أن المحكمة الإدارية بالجزائر أصدرت أمرا إستعجاليا يقضي "بعدم شرعية الإضراب المعلن عنه من قبل النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين "والمقرر تنظيمه يوم غد الثلاثاء 2019 بموجب الإشعار بالإضراب المحرر تحت رقم 0044 بتاريخ 6 أكتوبر 2019 .

وأكد ذات البيان أن وزارة الصحة وقبل لجوئها إلى العدالة بادرت ب "اتخاذ إجراءات المصالحة طبقا للقوانين السارية لاسيما القانون 90-02 " وذلك باستدعاء الشريك الإجتماعي المتمثل في النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين لفتح باب الحوار معه ومناقشة "الانشغالات" والمسائل المطروحة "بحضور ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والإصلاح الإداري وممثل عن المفتشية العامة للعمل المختصة إقليميا.

وفي هذا السياق أوضح ذات المصدر "أنه تأكد غياب النقابة الوطنية الجزائرية للنفسانيين بموجب محضر القصور المحرر بمقر الوزارة بتاريخ 16 أكتوبر 2019.