توفي أمس شخص بالمؤسسة الإستعجالات الطبية عالية صالح بعدما خضع لتدخل جراحي مستعجل على خلفية تعرضه لعدة طعنات بأسلحة بيضاء وضربات عنيفة على مستوى الرأس باستخدام الحجارة والقضبان الحديدية بمنطقة ريفية بين بلديتي الماء الأبيض والحويجبات شرق تبسة، في نزاع حول حدود الأراضي الفلاحية بين أفراد عائلة واحدة.

وتطور السب والشتم إلى مشاجرة دامية أصيب فيها بعض منهم بجروح متفاوتة الخطورة بينما كانت إصابة الشخص المتوفي خطيرة وتسببت له في نزيف دموي حاد.

وقد أمر وكيل الجمهورية لدى محكمة تبسة بالاستماع للأشخاص الذين شاركوا في المشاجرة وتحديد المسؤوليات مع أتام إجراءات تشريح الجثة تحسبا لاستخراج رخصة الدفن.