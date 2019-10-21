تم اختيار الدولي الجزائري إسلام سليماني، صاحب هدف وتمريرة حاسمة في المواجهة التي فاز بها نادي موناكو أمام ملعب رين (3-2) أمس الأحد لحساب الجولة العاشرة من دوري الدرجة الأولى الفرنسي، ضمن التشكيلة المثالية التي أعدتها جريدة "ليكيب" الفرنسية.

وعين سليماني في خط هجوم الجولة العاشرة، إلى جانب رفيقه في النادي، وسام بن يدر و حبيب ديالو (ماتز).

وتحصل المهاجم سليماني على معدل تنقيط 7/ 10 منذ بداية الموسم، وهي أحسن علامة، متقدما حارس مرمى أولمبيك مرسيليا ستيف ماندادا (6,20 /10).

التشكيلة المثالية للجولة العاشرة من البطولة الفرنسية :

الحارس : غوميس (ديجون)

الدفاع : مونيي (باريس سان جيرمان)، كامارا (مرسيليا)، عبد الحميد (ريمس) و ماواسا (رين).

الوسط : فينكور (تولوز), دي ماريا (باريس سان جيرمان) و لاسن (بريست).

الهجوم : ديالو (ميتز)، بن يدر (موناكو) وسليماني (موناكو).

المدرب : توماس توخيل (باريس سان جيرمان).