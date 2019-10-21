قررت المديرية العامة لشركة سوناطراك، إحداث تغيير على مستوى مديريتها الجهوية بحاسي مسعود ، حيث تم تعيين نواصر عمار مديرا جهويا للمؤسسة خلفا حمدان توفيق الذي كلف بمهام أخرى .

وكشف مصدر عليم ل" الخبر " ، أن المديرية العامة لمجمع سوناطراك ، قررت كذلك تعيين مسؤول جديد على رأس مديرية الموارد البشرية بالمديرية المركزية بالجزائر العاصمة .

جدير بالذكر أن المدير الجهوي لشركة سوناطراك بحاسي مسعود الذي أحيل على مهام أخرى، قضى فترة قصيرة في منصبه وترك بحسب متابعين أصداء طبية خلال مدة إشرافه على تسيير المديرية الجهوية.

أما المسؤول الجديد نواصر عمار فكان يشغل منصب رئيس قسم الإنتاج بالمديرية الجهوية لشركة سوناطراك ، كما يعد المعني من الإطارات التي برهنت على كفاءتها في خلال تقلده مختلف المناصب بالمؤسسة .