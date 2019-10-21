ينظم، اليوم، الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء ووزارة العدل يوما دراسيا حول المنازعات في مجال اشتراكات الضمان الاجتماعي. ويخصص اليوم الدراسي، الأول من نوعه، محاوره لتحصيل اشتراكات أرباب العمل ضمن منظومة الضمان الاجتماعي وكذا طبيعة نظام تحصيل الاشتراكات لصالح الصندوق، فيما يتعلق أهم محور بآليات الرقابة وضمان التحصيل الجبري والمنازعات الناجمة عن التحصيل الجبري وتسويتها. ويشارك في اليوم الدراسي وزيرا العدل والعمل ومستشارون في المحكمة العليا ووكلاء جمهورية ومسؤولون من وزارة العدل وصندوق الضمان الاجتماعي.