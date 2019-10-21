جاء في تقرير رسمي للمجلس التصديري لمواد البناء المصري أن الجزائر استحوذت على النصيب الأكبر من صادرات النحاس المصري خلال الفترة الممتدة من جانفي إلى نهاية أوت من العام الحالي بقيمة 56 مليون دولار. وأضاف التقرير أن هناك تراجعا في صادرات النحاس المصري إلى الجزائر خلال الفترة المذكورة من العام الحالي بنسبة 12٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم، مشيرا إلى أن حجم صادرات النحاس إلى الجزائر خلال الفترة المذكورة من العام الماضي بلغ 63.6 مليون دولار.