قالت الحكومة الإسبانية، أمس، إنها ستنقل رفات الدكتاتور فرانسيسكو فرانكو من مقبرة الدولة التي دفن فيها في عام 1975 صباح يوم الخميس المقبل. وأوضحت الحكومة، في بيان لها، أن أسرة فرانكو ستحضر نقل رفاته من الكنيسة المركزية في مقبرة الدولة المعروفة باسم “وادي الشهداء” إلى مقبرة أخرى شمالي العاصمة مدريد، حيث سيتم دفن رفاته بجوار رفات زوجته. وسعى الحزب الاشتراكي الحاكم لاستخراج رفات فرانكو وتحويل مجمع “وادي الشهداء” القريب من مدريد إلى نصب تذكاري لنصف مليون شخص قتلوا خلال الحرب الأهلية التي أشعلها فرانكو ودارت رحاها بين عامي 1936 و1939. ولجأت أسرة فرانكو إلى القضاء لمنع نقل رفاته، لكن المحكمة العليا رفضت، الشهر الماضي، دعوى رفعتها الأسرة أمامها. للإشارة، مازال مكان دفن فرانكو يثير الجدل في إسبانيا التي وافق 43٪ من مواطنيها على نقل رفاته من “وادي الشهداء” مقابل رفض 32.5٪، حسب استطلاع رأي نشرته صحيفة “الموندو” الأسبوع الماضي.