ضمت قائمة الثلاثين لاعبا المرشحين لنيل الكرة الذهبية لمجلة فرانس فوتبول 2019 اسم الدولي الجزائري رياض محرز, متوسط ميدان مانشستر سيتي, حسبما أعلنت عنه مساء الاثنين المجلة الفرنسية على موقعها الرسمي.



وأختير اسم قائد المنتخب الجزائري, وبطل افريقيا للأمم, في القائمة المرشحة لنيل الكأس الذهبية للمرة الثانية في مشواره الرياضي بعد 2016 (احتل المرتبة 7) حين عين كذلك كأحسن لاعب في الدوري الانكليزي الممتاز عندما كان يحمل ألوان ليستر سيتي.



وقدم اللاعب محرز (28 سنة) الذي انضم إلى السيتي في 2018, أداء مميزا في موسمه الأول رغم معدل لعب متوسط, مسجلا 12 هدفا ومقدما 12 تمريرة حاسمة في كل المنافسات الكروية.



كما ساهم ابن سارسال (فرنسا) بشكل كبير في احراز اللقب القاري للمنتخبالجزائري من خلال نيل كأس الأمم الافريقية بمصر, وسمح للجزائر بتجديد عهدها مع اللقب بعد 29 سنة.

و سيتم الكشف عن الفائزين يوم 2 ديسمبر القادم خلال احتفال بمسرح شاتلي (باريس) من تنشيط هيريبار و ديديي دروغبا.



و تمنح الكرة الذهبية من طرف لجنة حكام دولية مكونة من صحافيين مختصين حسب ثلاث معايير اساسية و هي الأداء الفردي و الجماعي خلال السنة و صنف اللاعب (الموهبة و الروح الرياضية) و مسيرة اللاعب.



و من بين أبرز المرشحين لخلافة الكرواتي لوكا مودريتش الحائز على الكرة الذهبية لطبعة 2018 اللعب الأرجنتيني ليونيل ميسي و البرتغالي كريستيانو رونالدو.