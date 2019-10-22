اعلنت وزارة الداخلية التونسبة مقتل الإرهابي الجزائري مراد بن حمادي الشايب في عملية أمنية بجبل السيف بالقصرين قرب الحدود التونسية الجزائرية.

وأكد بيان للداخلية التونسية أن العنصر الإرهابي الذي تم القضاء عليه أمس الأحد هو الجزائري "مراد بن حمادي الشايب" المُكنى بـ "عوف ابو المهاجر" وهو شقيق الإرهابي "لقمان ابو صخر" زعيم كتيبة عقبة بن نافع والذي تم القضاء عليه سنة 2015.

ووصفت الداخلية التونسية أن هذا الإرهابي من أخطر القيادات وأكثرها دموية، حيث شارك في عديد العمليات التي استهدفت الوحدات الأمنية والعسكرية في تونس منذ سنة 2013 ومن أهمها عملية سيدي علي بن عون سنة 2013 عملية هنشير التلة في نفس السنة والهجوم على منزل وزير الداخلية الأسبق لطفي بن جدو في بن قردان عام 2014 واستهداف دوريات عسكرية وأمنية بجبال ورغة ولاية الكاف وجبال بولعابة ولاية القصرين، وكمائن لقوات الجيش في جبل مغيلة وجبل سمامة وعمليات تصفية مواطنين وعسكريين وزرع الألغام.

وكشف المتحدث باسم جهاز الحرس الوطني في تونس حسام جبابلي لإذاعة محلية أن الإرهابي مراد الشايب دخل إلى تونس عام 2011 ، ويعد المسؤول عن إدخال الصواريخ الحرارية إلى الجزائر.