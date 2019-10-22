اعلنت وزارة الداخلية التونسبة مقتل الارهابي الجزائري مراد بن حمادي الشايب في عملية امنية بجبل السيف بالقصرين قرب الحدود التونسية الجزائرية.

، واكد بيان للداخلية التونسية ان العنصر الإرهابي الذي تم القضاء عليه امس الاحد هو الجزائري "مراد بن حمادي الشايب" المُكنى بـ "عوف ابو المهاجر" وهو شقيق الإرهابي "لقمان ابو صخر" زعيمة كتيبة عقبة بن نافع و الذي تم القضاء عليه سنة 2015.

ووصفت الداخلية التونسية ان هذا الإرهابي من أخطر القيادات وأكثرها دموية، حيث شارك في عديد العمليات التي استهدفت الوحدات الأمنية والعسكرية في تونس منذ سنة 2013 ومن أهمها عملية سيدي علي بن عون سنة 2013 ‘عملية هنشير التلة في نفس السنة و الهجوم على منزل وزير الداخلية الأسبق لطفي بن جدو في بن قردان عام.2014.واستهداف دوريات عسكرية وامنية بجبال ورغة ولاية الكاف وجبال بولعابة ولاية القصرين، وكمائن لقوات الجيش في جبل مغيلة وجبل سمامة وعمليات تصفية مواطنين وعسكريين وزرع الألغام.

وكشف المتحدث باسم جهاز الحرس الوطني في تونس حسام جبابلي لاذاعة محلية ان الارهابي مراد الشايب دخل الى تونس عام 2011 ، ويعد المسؤول عن ادخال الصواريخ الحرارية الى الجزائر.