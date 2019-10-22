توقعت مصالح الأرصاد الجوية، اليوم الثلاثاء، تساقط أمطار رعدية على 18 ولاية تقع في الشمال والشمال الغربي وهبوب رياح محملة بزوابع رملية على أربع ولايات جنوبية.

وأوضحت الأرصاد الجوية على خريطة اليقظة، أن الأمطار متوقعة بداية من الساعة السادسة صباحا إلى السادسة مساء، بولايات الجزائرالعاصمة، تيبازة، الشلف، البليدة، عين الدفلى، المدية، تيسمسيلت، تيارت، سعيدة والأغواط.

وأضافت نفس المصادر في نشرية خاصة أن أمطارا رعدية ستميز اليوم بداية من الساعة السادسة صباحا إلى غاية الساعة السادسة مساء، ولايات وهران، عين تيموشنت، مستغانم، تلمسان، غليزان، معسكر، سيدي بلعباس وشمال ولاية النعامة. وتوقعت النشرية أن تتجاوز كمية الأمطار المتساقطة 60 ملم محليا في بعض الولايات. بينما تهب رياح مصحوبة بزوابع رملية على ولايات البيض، غرداية ، بشار وأدرار.