سلم أمس الإثنين الإرهابي "أبو حذيفة" نفسه للسلطات العسكرية بتمنراست.

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الثلاثاء، أن إرهابيا سلّم نفسه، يوم أمس 21 أكتوبر 2019، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة. ويتعلق الأمر بالمسمى "ش. معاذ"، المكنى "أبو حذيفة".



وأضاف ذات المصدر، أن مفرزة للجيش الوطني الشعبي بعين قزام، أوقفت شخصا (01) على متن مركبة رباعية الدفع محملة بـ (3600) كيلوغرام من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، فيما أوقف عناصر الدرك الوطني ثلاثة (03) تجار مخدرات بحوزتهم (650) قرص مهلوس بوهران.



من جهة أخرى وفي إطار محاربة شبكات الهجرة غير الشرعية، أوقف عناصر الدرك الوطني بعين تموشنت، سبعة (07) أشخاص متورطين في تنظيم عمليات إبحار سرية، في حين تم توقيف (43) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بتلمسان.