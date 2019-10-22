أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الثلاثاء، عن رزنامة العطل الجامعية بعنوان السنة الجامعية الحالية 2019-2020.

وأوضح بيان وزارة التعليم، أن المادة الأولى من النصوص التنظيمية التي تحدد نظام الدراسات لنيل شهادات التعليم العالي قد حددت عطلة الشتاء التي ستكون ابتداء من 19 ديسمبر 2019 مساء، إلى غاية يوم 4 جانفي 2020 مساء.

والمادة الثانية التي تنص بأن عطلة الربيع ستكون ابتداءا من 19 مارس 2020 مساء، إلى غاية يوم 4 أفريل 2020 مساء.

بالإضافة إلى المادة الثالثة تحدد عطلة الصيف من 7 جويلية 2020 مساء، إلى يوم 2 سبتمبر 2020 مساء.

ولا تطبق هذه الإجراءات على الموظفين الإداريين والتقنيين وأعوان المصالح بالجامعات، حسب ذات البيان.