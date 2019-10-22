تغلب اتحاد الحراش على شبيبة بجاية بنتيجة (2-1)، في لقاء متأخر عن الجولة السادسة للبطولة المحترفة الثانية جمع بينهما عشية اليوم الثلاثاء بملعب أول نوفمبر بالمحمدية.

وسجلت الأهداف من طرف وليد عبدات (د 8 و 57) لصالح اتحاد الحراش وفيصل زعموم (د 25) لشبيبة بجاية.

رغم هذا الفوز الأول لاتحاد الحراش منذ بداية الموسم، الذي تزامن مع عودته لملعب أول نوفمبر بالمحمدية، يبقى النادي في المركز الأخير برصيد 5 نقاط من 9 مباريات، فيما تحتل شبيبة بجاية المركز ما قبل الأخير بـ 6 نقاط من 8 مباريات.

وتبقى لشبيبة بجاية مباراة متأخرة ستخوضها أمام الجارة مولودية بجاية.

للتذكير، انطلقت هذه الجولة يوم 28 سبتمبر الماضي.

اليوم الثلاثاء:

اتحاد الحراش - شبيبة بجاية 2-1

مباريات لعبت يوم 28 سبتمبر:

اولمبي المدية - وداد تلمسان 0-2

شبيبة سكيكدة - امل بوسعادة 2-0

مولودية سعيدة - جمعية وهران 1-0

اتحاد عنابة - اولمبي ارزيو 0-1

مولودية بجاية - مولودية العلمة 1-0

جمعية الخروب - سريع غليزان 1-0

دفاع تاجنانت - أمل الأربعاء 2-0

الترتيب نقاط لعب

1. وداد تلمسان 19 9

--. أولمبي المدية 19 9

3. جمعية الخروب 16 9

4. أولمبي أرزيو 15 9

--. أمل الأربعاء 15 9

6. شبيبة سكيكدة 14 9

--. سريع غليزان 14 9

8. جمعية وهران 13 9

9. دفاع تاجنانت 12 9

--. مولودية سعيدة 12 9

11. مولودية العلمة 11 9

12. مولودية بجاية 9 8

--. أمل بوسعادة 9 9

14. اتحاد عنابة 8 9

15. شبيبة بجاية 6 8

16. اتحاد الحراش 5 9