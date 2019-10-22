عبر حزب جبهة القوى الاشتراكية عن ارتياحه بعد إطلاق سراح مسؤول فدرالية الحزب بالأغواط هشام ليتيم.

وذكرت قيادة الأفافاس، في بيان لها على الصفحة الرسمية للحزب على شبكة التواصل الاجتماعي "فايسبوك"، أمضاه السكرتير الأول للحزب حكيم بلحسل، أنها لم تدخر أي جهد من أجل إطلاق سراح هشام ليتيم، مطالبة بالإفراج الفوري عن معتقلي الرأي. كما جدد الحزب المعارض تأكيده على ضرورة التوقف الفوري عن استعمال جهاز العدالة لإسكات الأصوات المعارضة.