قلب فريق مانشستر سيتي تأخره بهدف أمام ضيفه أتالانتا إلى فوز 5-1، ضمن مباريات الجولة الثالثة من المجموعة الثالثة لدور المجموعات لدورى أبطال أوروبا.



أحرز اهداف مانشستر سيتى سيرجيو أجويرو فى الدقيقتين 34 و38 من ركلة جزاء، بينما سجل روسلان مالينوفسكي هدف أتلانتا فى الدقيقة 28 من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني أحرز ستيرلينج ثلاثة أهداف "هاتريك" ليعزز من تقدم فريقه.

وشهدت المجموعة نفسها تعادل شاختار دونيتسك الأوكراني مع دينامو زغرب الكرواتي 2-2.