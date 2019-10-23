كشف النجم الأرجنتيني، دييغو أرماندو مارادونا، سر بكائه أمام المنتخب الجزائري، خلال كأس العالم للأواسط التي أقيمت في اليابان سنة 1979. وقال مارادونا في كتابه “أنا دييغو”، إن كأس العالم كانت الفرحة الأكبر في مسيرته، وأضاف: “أردت اللعب باستمرار، ولكن في مباراة الدور ربع النهائي أمام المنتخب الجزائري أخرجني مدرب منتخب الأرجنتين مينوتي، لذا كنت في قمة الغضب”. وواصل النجم الأرجنتيني: “جلست على مقاعد البدلاء غاضبًا، ثم توجهت لغرف تغيير الملابس، وبدأت في البكاء كالمجنون”.