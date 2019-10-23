أعلنت الشرطة البريطانية، اليوم الأربعاء، العثور على 39 جثة داخل حاوية في منطقة صناعية شرقي لندن.

ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" عن الشرطة، قولها، أنه تم اعتقال سائق الشاحنة، مرجحة أن تكون قد قدمت من بلغاريا.

وقالت وزيرة الداخلية البريطانية، بريتي باتل، إنها شعرت "بالصدمة والحزن" بسبب الأنباء التي نشرت عن العثور على جثث 39 شخصا قرب لندن. وأضافت إن "الحكومة البريطانية ستعمل على ضمان أن يتم اخضاع المسؤولين للعدالة".

وأكدت أنه بدأ التحقيق في جريمة القتل، بعد العثور على الجثث بمنطقة ووترجليد الصناعية في غرايز إسكس، وتم استدعاء خدمات الطوارئ إلى الموقع، مضيفا أنه تم اعتقال رجل يبلغ من العمر 25 عاما من إيرلندا الشمالية للاشتباه في ارتكابه جريمة القتل هذه.