قيس سعيد يِؤدي اليمين الدستورية (فيديو)

العالم
23 أكتوبر 2019 () - ك.ب
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أدى قيس سعيد، اليوم الأربعاء، اليمين الدستورية كرئيس جديد لتونس وذلك في جلسة أمام مجلس نواب الشعب.

 

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