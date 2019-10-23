دمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي أمس الثلاثاء، مخابئ للإرهابيين وقبلة تقليدية الصنع بولايتي عين الدفلى والمدية، بينما أوقف عناصر الدرك الوطني بالجلفة شخصا بحوزته مسدسا وخراطيش بنادق صيد ونظارات ميدان.

وأورد بيان لوزارة الدفاع الوطني اليوم الأربعاء، أنه في إطار مكافحة الإرهاب، كشفت ودمرت مفارز للجيش الوطني الشعبي، يوم 22 أكتوبر 2019، إثر عمليات بحث وتمشيط بكل من عين الدفلى والمدية، ستة (06) مخابئ للإرهابيين وقنبلة (01) تقليدية الصنع.

من جهتهم، أوقف عناصر الدرك الوطني بالجلفة، شخصا (01) ضُبط بحوزته مسدس (01) و(425) خرطوشة لبنادق الصيد بالإضافة إلى ثلاث (03) نظارات ميدان وأغراض أخرى

وفي سياق محاربة الجريمة المنظمة، أوقفت مفرزة للجيش الوطني الشعبي ببشار، أربعة (04) تجار مخدرات وضبطت (26) كيلوغراما من الكيف المعالج، في حين أوقف عناصر الدرك الوطني بسطيف، أربعة (04) أشخاص بحوزتهم (2787) قرص مهلوس.