أقدم صباح اليوم الأربعاء العشرات من الشباب المحتجين على غلق مقر بلدية آفلو مطالبين بمنح المستفيدين من 3000 قطعة أرض مقررات الاستفادة وأمهلوا رئيس البلدية 10أيام.

ويواصل مجموعة من الطلبة غلق بوابة المركز الجامعي لليوم الثالث مطالبين برفع عدد حافلات النقل الجامعي لتوفير النقل لأكثر من خمسة آلاف طالب وطالبة، وتسريع انطلاق أشغال مشروع 1000 سرير الذي استفاد منه المركز لإيجاد حل لمشاكل الإيواء المطروح بحدة هذا الموسم حيث تم اللجوء الوضعية الخامسة في الغرفة، والتكافل بإدماج طلبة الليسانس المتخرجين الموسم الفارط لمواصلة دراستهم في شهادة الماستر.