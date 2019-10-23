تم العثور مساء اليوم الأربعاء على جثة امرأة تبلغ من العمر 63 سنة مقتولة بمنزلها العائلي بحي بويعلى بوسط مدينة سكيكدة حسب ما علم من مصالح الحماية المدنية.

وأوضح ذات المصدر أن الضحية عثر عليها متوفاة بعين المكان نتيجة إصابتها بعدة طعنات بجسمها بواسطة آلة حادة ليتم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بمستشفى سكيكدة.

وقد تم العثور أيضا على ابنها البالغ من العمر 35 سنة بعد أن أقدم على رمي نفسه من الطابق الرابع وهو حاليا بمصلحة الإنعاش بمستشفى عبد الرزاق بوحارة يعاني من عدة إصابات بليغة، حسب ذات المصدر.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة أسباب وملابسات هذا الحادث.