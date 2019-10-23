أعطيت اليوم الأربعاء بتمنراست إشارة انطلاق أول عملية تصدير للمؤسسة الوطنية لتسويق وتوزيع المواد البترولية "نفطال" نحو النيجر والتي تتمثل في كمية قدرها 257 طنا من الزفت.

وتندرج هذه العملية كمرحلة أولى، والتي تمت انطلاقا من مركز الزفت بتمنراست التابع لذات المؤسسة، ضمن المرافقة الميدانية لمتعامل جزائري يقوم بتجسيد مشاريع إنجاز طرقات بالنيجر في إطار مشروع طريق الوحدة الإفريقية، حسب ما أوضح مسؤول مديرية الزفت بمؤسسة نفطال نايت سعيدي رفيق.

وتشمل عملية التصدير نحو النيجر كمية إجمالية تقدر بـ 10.000 طن من الزفت بقيمة إجمالية قدرها 6 ملايين أورو والتي تتواصل على مدار سنة، وتندرج ضمن جهود ترقية نشاط التسويق لمؤسسة "نفطال" نحو الأسواق الأجنبية وخاصة منها أسواق الدول الإفريقية المجاورة، مثلما تم تأكيده.

ويرتقب أن يتبع هذا النشاط بعمليات تصدير مماثلة نحو هذه المنطقة، حيث تلقت المؤسسة طلبية ثانية بكمية 200 طن من الزفت نحو النيجر من متعامل نجيري وسيتم تلبيتها خلال السنة الجارية، فيما سجلت أيضا طلبية لكمية أخرى من التشاد، كما قال نايت سعيدي.

وتقدر طاقة إنتاج مركز الزفت التابع لمؤسسة نفطال بتمنراست حاليا بـ 400 ألف طن سنويا. وسيضمن إنتاج وتخزين الكميات اللازمة لتصديرها نحو الدول الإفريقية المجاورة، حيث سيتم اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان سير عمليات التصدير، يضيف المسؤول ذاته .