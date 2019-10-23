قدمت وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة خلال اجتماع الحكومة اليوم الاربعاء، عرضا يتعلق بالربط البيني للمؤسسات التربوية بشبكة الانترنت يندرج في إطار تنفيذ التعليمات التي أسداها الوزير الأول خلال اجتماع الحكومة السابق فيما يتعلق بالمعالجة الفورية لمسألة عدم توفر خدمة الانترنيت على مستوى بعض المؤسسات التربوية.

تضمن هذا العرض معطيات حول مدى تقدم عملية ربط كل مؤسسات القطاع بشبكة الألياف البصرية والتي بلغت أشواطا معتبرة وصلت نسبتها 100% في بعض الولايات كتندوف 97 % بولاية إليزي و 95% بولاية قسنطينة مع الإشارة إلى بعض الصعوبات التي تعرقل استكمال ربط بعض المؤسسات التربوية عبر التراب الوطني.

وقصد استكمال هذا البرنامج الاستراتيج والهام أسدى الوزير الأول جملة من التعليمات حيث كلف وزيرة البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة بالمبادرة بالإجراءات الكفيلة برفع العراقيل التنظيمية قصد ضمان توفير خدمة الانترنت على مستوى كافة المؤسسات التربوية تكليف وزير الداخلية بوضع أليات على مستوى الولايات قصد رفع كل العراقيل للتسريع في إنجاز برنامج الربط بشبكة الألياف البصرية وذلك بمشاركة الهيئات المعنية لقطاع البريد والاتصالات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة.

وفي نفس السياقي شدد الوزير الأول على ضرورة الاستغلال الأمثل والرفع من مردودية الاستثمارات الكبرى التي أنجزتها الدولة في مجال الاتصالاتي لاسيما القمر الصناعي "Alcomsat-1 ".