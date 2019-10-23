هلك خمسة (5) أشخاص و أصيب أربعة (4) آخرون بجروح في حادث سير وقع مساء الأربعاء على الطريق الوطني رقم 46 بالقرب من مدينة بن سرور بولاية المسيلة، حسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية.

و أوضح المصدر أن الحادث نجم عن اصطدام بين حافلة و شاحنة و سيارة سياحية مشيرا إلى أن الجرحى يوجدون حاليا بمستشفى ذات المدينة.

و قد تنقلت السلطات المحلية إلى مستشفى بن سرور للاطمئنان على حالة الجرحى كما تمت الإشارة إليه.

من جهتها فتحت المصالح الأمنية المختصة إقليميا تحقيقا لمعرفة أسباب و ظروف هذا الحادث بدقة.