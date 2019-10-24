لأول مرة منذ الاستقلال يخصص وال يشرف على تسيير شؤون ولاية باتنة دارا للصحافة رغم أن باتنة التاريخية والسياسية أكبر ولايات الوطن، وهو قرار اعتبره جل زملاء مهنة المتاعب، بمناسبة اليوم الوطني للصحافة، سابقة في تاريخ الولاية، والصحفيون وممثلو وسائل الإعلام المختلفة، برأيهم، جزء من تاريخ الولاية. ومنح والي باتنة، فريد محمدي، مقر مدرسة الفنون الجميلة بقلب المدينة لجعله مقرا لدار الصحافة ولمختلف الصحف والقنوات الخاصة والعمومية مع إجراء ترميمات عليه وتجهيزه.