شب صباح اليوم الخميس حريق مهول بمركز تجاري على مستوى شارع خليفة بمخالفة ببلدية سيدي امحمد بالجزائر العاصمة ليمتد بعدها إلى عدد من الشقق السكنية بالعمارة التي يقع بها و أخرى مجاورة دون أن يخلف خسائر بشرية وفق مصالح الحماية المدنية التي تدخلت بسرعة لإجلاء العائلات و إخماد الحريق .

وأوضح الملازم الأول بن خلف الله خالد المكلف بالإعلام لدى مديرية الحماية المدنية لولاية الجزائر في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية، أن حريقا شب في حدود الساعة الثالثة والنصف من صباح اليوم على مستوى مركز تجاري بخلفية بمخالفة أتى عليه بصفة كاملة قبل أن تمتد ألسنة اللهب إلى العمارة التي يقع بها المركز و أخرى مجاورة.

وأضاف ذات المصدر أنه و تحسبا لانتشار الحريق عمل أعوان الحماية المدنية على إخلاء ثلاث عمارات من السكان بمجموع يزيد عن عشرين عائلة للتحكم في الحريق و تجنبا لوقوع كارثة حقيقية.

وتم إخماد الحريق، يقول نفس المصدر، بصفة نهائية في حدود الساعة السادسة صباحا من نهار اليوم . وتم تسخير للعملية أزيد من ستين عونا للحماية المدنية إلى جانب سبع وحدات منها الوحدة الرئيسية للولاية والوحدة الوطنية للتدريب بالدار البيضاء إضافة إلى تخصيص 14 شاحنة إطفاء و شاحنتين (2) بسلم ميكانيكي وشاحنة إنارة و خمس سيارات إسعاف.

وأكد الملازم الأول بن خلف الله خالد أنه "لم يتم تسجيل أي ضحية لحسن الحظ "، فيما فتحت المصالح المختصة المعنية تحقيقا لتحديد أسباب الحريق .