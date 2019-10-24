أعلنت مؤسسة بريد الجزائر عن الوقف النهائي لاستخدام بطاقات الحسابات البريدية الجارية CCP.، وأطلقت في نفس الوقت وبصفة آلية عملية تجديد البطاقات النقدية الذهبية المنتهية الصلاحية.

أوضحت مؤسسة بريد الجزائر في بيان نشرته أمس على موقعها "فايسبوك" أن زبائنها الحائزين على البطاقة النقدية" الذهبية" أنه قد تمّ إطلاق بصفة آلية عملية تجديد البطاقات المنتهية الصلاحية، وهي العملية التي تحترم جميع المقاييس الأمنية. وكذا القواعد المعتادة المتعلقة باستخدام البطاقات النقدية.

وأضاف البيان، ومن أجل التوزيع الجيّد لهذه البطاقات، يضع بريد الجزائر تحت تصرف الزبائن أربع قنوات لمتابعة وضعيات وحالات تجديد بطاقتهم. تتمثّل في الإشعار عبر الرسائل النصية القصيرة بالنسبة للزبائن، الذين أضافوا إلى بطاقاتهم النقدية "الذهبية" رقم هاتف نقّال، حيث يمكن للزبائن الذين لم يضيفوا بعد رقم هاتف نقّال إلى بطاقاتهم النقدية "الذهبية"، القيام بذلك على مستوى كل الموزعات الآلية للنقود، وكذا على الرابط ECCP المتواجد على مستوى الموقع الإلكتروني www.poste.dz).)، إلى جانب الرابط الإلكتروني( edcarte.poste.dz) المتواجد على مستوى الموقع الإلكتروني لبريد الجزائر. www.poste.dzوالمكرّس لمتابعة عملية تجديد البطاقة "الذهبية"، أو مركز الاتصالات ( 30-15) الذي يمكّنهم من التعرف على مختلف المراحل الخاصة بعملية تجديد بطاقاتهم الذهبية، فضلا عن الإعلام من طرف المكلفين بالزبائن على مستوى مكاتب البريد عند إجراء عمليات سحب الأموال من حساباتهم البريدية الجارية.

وأشار البيان إلى أنه ولمرافقة الزبائن بشكل جيد والسماح لهم باستلام بطاقاتهم النقدية "الذهبية" أينما يشاؤون، فإن بريد الجزائر يوفر لهم إمكانية اختيار مكتب البريد الذي يودون استلام البطاقات منه، عبر الرابط الإلكتروني edcarte.poste.dz ، خلال الشهرين اللذين يسبقان شهر نهاية الصلاحية المسجل على البطاقات. وقدمت المؤسسة في هذا السياق مثالا توضيحيا مفاده "إذا حدد شهر انتهاء صلاحية المبين على البطاقة بـ 03 / 20 ، فإن طلب تغيير مكتب استلام البطاقة الجديدة يمكن أن يكون عبر الموقع الإلكتروني لبريد الجزائر انطلاقا، من تاريخ 01/01 /2020 إلى غاية تاريخ 29 /02 /2020 كحد أقصى. أما في حالة ما إذا تم إرسال بطاقتهم إلى مكتب البريد الذي استلموا فيه بطاقتهم الذهبية في المرة الأولى. فبإمكانهم التقرب من مكتب البريد الذي يودون استلام البطاقات به لطلب إعادة إرسال بطاقتهم من مكتب البريد، الذي تتواجد به. وذلك وفقا للنموذج الذي يمكن تحميله عبر الموقع الإلكتروني لبريد الجزائر www.poste.dz.

وشدد البيان على أنه يمكن استخدام البطاقة الذهبية إلى غاية آخر يوم للشهر المسجل في وجهها.كما تبقى البطاقات الذهبية المنتهية صلاحياتها ملكا لأصحابها ولا يجب إرجاعها، في أي حال من الأحوال ، وعلى سبيل المثال، إذا حدد شهر انتهاء الصلاحية المبين على البطاقة كالتالي "11/19"، فيمكن استخدام البطاقة الذهبية إلى غاية يوم 30 نوفمبر 2019 متضمن، في هذه الحالة لا يمكن استخدام البطاقة الجديدة .إلا ابتداء من تاريخ 1 ديسمبر 2019.

من جهة أخرى، تعلم مؤسسة بريد الجزائر بالوقف النهائي لاستخدام بطاقات الحسابات البريدية الجارية القديمة " CCP" عبر كافة القنوات، وأشادت بريد الجزائر بالنجاح الذي حققه نظام البطاقة الذهبية خاصة فيما يخص الخدمات المبتكرة كالدفع عبر الأنترنت وسحب الأموال من الشبابيك الآلية للنقود وغيرها من الخدمات الإلكترونية الأخرى.