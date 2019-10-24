كشف تجار أوروبيون أمس الأربعاء عن إن الديوان المهني الجزائري للحبوب اشترى نحو 600 ألف طن من قمح الطحين للشحن في ديسمبر في مناقصة أُغلقت يوم الثلاثاء.

وكانت تقييمات أولية لتجار قدرت سعر طن قمح الطحين بين 228 و229 دولارا شاملا تكلفة الشحن. ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن تاجر فرنسي قوله " إن السعر يتراوح بين 227 و229 دولارا". وأضاف تاجر آخر، "اشترت الجزائر كمية أقل قليلا عند 565 ألف طن من قمح الطحين".

وأوضح التاجر أن الكمية تضم 60 ألف طن جرى شراؤها بسعر 227.50 دولار للطن بينما تم شراء الكمية المتبقية بسعر 229 دولارا تقريبا للطن شاملا تكلفة الشحن، وذلك على شحنتين بحجم 60 ألف طن في حين بلغ حجم باقي الشحنات 90 ألفا و145 ألفا و150 ألفا من الأطنان.

ويُعتقد بأن ست شركات تجارية باعت الكمية منها ثلاث شركات متعددة الجنسيات وثلاث فرنسية. ولا تكشف الجزائر عن نتائج مناقصاتها، وتستند تقارير الشراء إلى تقييمات التجار. ويمكن توريد القمح من أي منشأ لكن التجار يعتقدون أن القمح ربما يُورد من فرنسا إذ أن نفقات الشحن عبر المحيط تجعل القمح من المنافس الأرجنتين باهظ التكلفة.

وطلبت الجزائر تسليم القمح على فترتين الأولى من الأول إلى الخامس عشر من ديسمبر والثانية من 16 إلى 31 منه. وفي حال التوريد من أمريكا الجنوبية، يكون الشحن من الأول إلى الخامس عشر من نوفمبر ومن 16 إلى 30 منه.

وفي مناقصته السابقة في 18 سبتمبر، اشترى الديوان المهني الجزائري للحبوب نحو 600 ألف طن من قمح الطحين بسعر بلغ حوالي 211 دولارا للطن شاملا تكلفة الشحن.