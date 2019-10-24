توفي شخصان أحدهما طفل يبلغ من العمر 10 سنوات صباح اليوم الخميس بوهران نتيجة حادث اصطدام قطار لنقل المسافرين بسيارة بالقرب من مدخل بلدية مسرغين (غرب الولاية)، حسبما علم لدى مصالح الحماية المدنية.

وقد وقع حادث الاصطدام في حدود الساعة السابعة والنصف صباحا ما بين قطار لنقل المسافرين يربط ما بين ولايتي وهران وعين تموشنت وسيارة سياحية تحطمت كليا أين خلف وفاة شخص يبلغ من العمر 53 سنة وطفل بعين المكان، كما أوضحه المكلف بالإعلام لدى المديرية الولائية للحماية المدنية، النقيب عبد القادر بلالة.

وتم تحويل الجثتين إلى مصلحة حفظ الجثث بالمركز الاستشفائي الجامعي لوهران بينما فتحت مصالح المعنية تحقيقا حول ملابسات هذا الحادث.