تقرر تمديد مواقيت العمل بمحطة المصعد الهوائي الرابط بين محطتي (قصر الثقافة - وادي كنيس) بالجزائر العاصمة بـ"صفة استثنائية " بدءا من اليوم الخميس وإلى غاية يوم السبت، حسبما جاء في بيان للمؤسسة الجزائرية للنقل بالمصاعد الهوائية.

وأوضح البيان أنه وبمناسبة انعقاد الصالون الدولي للتكنولوجيات الخاصة بتجهيزات طب الأسنان والذي سيتم تنظيمه على مستوى قصر الثقافة "مفدي زكرياء" بدءا من اليوم الخميس وإلى غاية السبت المقبل، قررت المؤسسة الجزائرية للنقل بالمصاعد الهوائية تمديد مواقيت الخدمة بين محطتي (قصر الثقافة - وادي كنيس) خلال هذه الفترة، أي من 24 إلى 26 من شهر أكتوبر الجاري، إلى غاية الساعة 19:30 مساء.

وبالنسبة ليوم الجمعة 25 أكتوبر ستمتد ساعات الخدمة على مستوى هذا الخط من الساعة الثامنة والنصف صباحا إلى غاية الساعة السابعة والنصف مساءا.