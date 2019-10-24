انتقل صبيحة اليوم، الإعلامي علي فضيل، الرئيس المدير العام لمجمع "الشروق"، بعد وعكة صحية أصابته منذ أيام.

وورد في موقع "الشروق أونلاين" "ببالغ الحزن والأسى وكامل الرضى بقضاء الله وقدره يعلن مجمع الشروق للإعلام والنشر عن وفاة مديره العام الأستاذ علي فضيل، بعد مسيرة حافلة من العطاء، وبهذه المناسبة الأليمة يطلب عمال المجمع وعائلته من الجميع الدعاء للأستاذ علي فضيل بالرحمة والغفران، وأن يلهم أهله وذويه ومحبيه الصبر والسلوان..لله ما أعطى ولله ما أخذ، إنا لله وإنا إليه راجعون".

وبهذه المناسبة الألمية تتقدم أسرة "الخبر" بأخلص التعازي لعائلة الفقيد وللزملاء في "الشروق". إنا لله وإنا إليه راجعون