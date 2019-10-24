تستمر التحركات الشعبية في لبنان احتجاجا على الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لليوم الثامن على التوالي. وعلى الرغم من تبني الحكومة اللبنانية إجراءات "إصلاحية" وصفتها بالتارخية إلا أن المظاهرات لا تزال مستمرة في معظم المناطق والمدن اللبنانية.

Getty Images يلجأ المعتصمون إلى إغلاق الطرقات كوسيلة للضغط على الحكومة لتحقيق مطالبهم والاستقالة.

ووجه الرئيس اللبناني ميشيل عون يوم الخميس كلمة إلى اللبنانيين للمرة الأولى منذ اندلاع المظاهرات، أكّد فيها أنه على استعداد للقاء ممثلين عن الحراك للتعرف على هواجسهم والاستماع إلى مطالبهم.

https://twitter.com/General_Aoun/status/1187318197462208512?s=20

وأكّد عون أن حرية التعبير حق محترم ومحفوظ لكل الناس لكنه شدد على حق المواطنين الآخرين بالتنقل بحرية.

https://twitter.com/General_Aoun/status/1187317751540600832?s=20

#إقفال_الطرقات_عدوان

استمرارا إقفال الطرقات خلق جدلا كبيرا في لبنان وظهر ذلك في اهتمامات مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد.

المستخدمين انقسموا بين من يعتبر ذلك حقا للمتظاهرين وأنه السبيل الوحيد لتحقيق مطالبهم، وبين من يعتبر ذلك تعديا على حرية الآخرين.

ورأى كثيرون أن إقفال الطرقات يمنع وصول السلع الأساسية كالأدوية والمحروقات والطحين إلى بعض المناطق.

وأطلق مناصرو هذا الرأي هاشتاغ #إقفال_الطرقات_عدوان للتعبير عن تذمرهم.

فكتب حسن زين الدين: "يا من تقطع الطرقات أنت تؤذي الفقراء".

https://twitter.com/zeineddine_15/status/1187259493727514624

أما إبراهيم فقيه فاعتبر أن قطع الطرقات لن يضر بالحكومة بالقدر الذي سيتضرر منه المواطنون.

https://twitter.com/ibrahimfakih4/status/1187244438193627136

ونشرت زهراء ياسيين صورة لمجموعة من المسافرين وصلوا إلى مطار بيروت ولم يتمكنوا من الخروج منه بسبب إقفال الطرقات معتبرة أن هؤلاء لا ذنب لهم بكل ما يحصل في البلاد.

https://twitter.com/xL3wXprE4z28J51/status/1187289170949136384

من جهة أخرى، غردت سحر ساخرة من طلب فتح الطرقات قائلة: "المزعوج من تسكير الطرقات يستخدم محطات المترو".

https://twitter.com/Princesss_93/status/1187110405619048448

ووجهت سوزان سؤالا إلى المطالبين بفتح الطرقات قائلة: "كيف يمكن للشعب أن يضغط على الحكومة بدون قطع الطرقات؟".

https://twitter.com/suzana__123/status/1187111482762387458

وحذرت صابرينا الجيش من فتح الطرقات بالقوة قائلة: "في حال أراد الجيش فتح الطرقات بالقوة على الثوار الأحرار ... الجلوس الجماعي على الأرض وعندها لا يحق للجيش الاقتراب منهم".

https://twitter.com/SabrinaSaliba/status/1187284388456873985

وقد وقع اشتباك يوم الأربعاء في مدينة النبطية جنوبي لبنان أثناء محاولة عناصر من شرطة بلدية المدينة فتح الطرقات بالقوة ما أدى إلى إصابةبعض المتظاهرين.