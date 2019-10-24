حذرت نشرية خاصة لمصالح الأرصاد الجوية من تساقط أمطار غزيرة على 10 ولايات بشرق الوطن غدا الجمعة.

وجاء في البيان " تضع مصالح الديوان الوطني للأرصاد الجوية الجزائرية، تنبيه من المستوى الثاني باللون البرتقالي، خاص بأمطار غزيرة، تفوق ال 80 ملم، تميز غدا الجمعة 25 أكتوبر 2019 الولايات التالية: جيجل، سكيكدة، عنابة والطارف ... صلاحية هذه النشرة من نهار الغد الجمعة 25 أكتوبر 2019 على الساعة 12 ظهرا، إلى غاية يوم السبت 26 أكتوبر 2019 على الساعة 12 سا ظهرا.

وأضاف البيان "أمطار غزيرة كذلك، تفوق الـ 40 ملم، تميز الولايات الآتية: بجاية، سطيف، ميلة، قسنطينة، قالمة وسوق أهراس ... صلاحية هذه النشرة من نهار الغد الجمعة 25 أكتوبر 2019 على الساعة 15 زوالا، إلى غاية يوم السبت 26 أكتوبر2019 على الساعة 15 سا زوالا".