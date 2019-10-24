أودع مرشح حركة البناء الوطني للانتخابات الرئاسية المقررة يوم 12 ديسمبر المقبل، عبد القادر بن قرينة اليوم الخميس، ملف ترشحه بمقر السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات المتواجد بقصر الأمم بنادي الصنوبر.

وقال بن قرينة في تصريح للصحافة عقب إيداعه ملف الترشح، أن "الشعب الجزائري في حاجة لإعادة الثقة والأمل" وأن الاستحقاقات الرئاسية القادمة ستكون "خطوة جديدة في تجسيد تطلعات الشعب واستكمال مسيرة التغيير التي أسس لها الحراك الشعبي عبر مسيراته المليونية في كل ولايات الوطن".

وأضاف بن قرينة أن الحراك الشعبي "منح الأمل للشعب واسقط خطاب اليأس وأحبط خطة الفاسدين في دفع الوطن نحو نفق مظلم وأعاد الثقة في نفوس الخيرين والصالحين كي يتحملوا مسؤولياتهم الوطنية".

وفيما يخص الحملة الانتخابية التي سيقوم بها أشار المتحدث أنها ستكون تحت شعار "معا نبني الجزائر الجديدة" وان البرنامج الذي سيقدمه خلالها "برنامجا طموحا" يهدف " لإخراج الجزائر من أزمتها"، معربا عن أمله في أن تكون هناك مناظرات تلفزيونية بين المترشحين.