تمكنت مصالح الدرك الوطني بعين بوسيف ولاية المدية من وضع يدها شبكة مكوّنة من ثلاثة أشخاص يعملون بورشة سرّية لصنع الذخيرة الحية بدون رخصة.

ومكنت ذات العملية من حجز بندقيتي صيد وسلاح قديم وكمية معتبرة من خراطيش أجنبية ومحلية الصنع، وهواتف نقالة ومبالغ مالية هي عبارة عن عائدات بيع الخراطيش وسيارة سياحية كانت تستعمل في تنقلات المعنيين من ورشتهم إلى زبائنهم ونظارات ميدان متطورة.

وقد تم تقديم المتهمين أمام وكيل الجمهورية لدى محكمة المدية.