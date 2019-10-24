صرح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين اليوم الخميس بسوتشي (روسيا) أن بلده يأمل " بكل صدق" أن " تتجاوز الجزائر الصعوبات التي تواجهها و أن تعزز سيادتها"، حسبما أفادت به وكالة الأنباء الروسية سبوتنيك.

وجاء تصريح الرئيس بوتين خلال لقائه مع رئيس الدولة، عبد القادر بن صالح على هامش القمة الأولى روسيا-إفريقيا.

في هذا الخصوص أكد ا بوتين قائلا " نعلم أن أحداثا هامة جدا تجري حاليا في الجزائر ونأمل بكل صدق أن يتجاوز الشعب الجزائري صعوبات المرحلة الانتقالية. كما أننا مقتنعون أن الأمور ستجري بشكل يستفيد منه الشعب الجزائري و يعزز دولته وسيادتها".

وحسب الرئيس الروسي فان موسكو "تولي أهمية كبيرة لتطوير الشراكة الإستراتيجية مع الجزائر التي تعد أحد شركائها الاقتصاديين الأساسيين في إفريقيا وفي العالم العربي".

وأردف يقول أن التبادلات الروسية-الجزائرية ارتفعت بـ " 18 بالمئة في سنة 2018 لتبلغ قيمتها حوالي 5 مليار دولار".