ندد حزب جبهة القوى الاشتراكية بشدة اعتقال الناشط والنقابي قدور شويشة بولاية وهران.

وجاء في بيان للحزب اليوم الخميس "تلقت جبهة القوى الاشتراكية نبأ اعتقال الناشط في الحراك الشعبي الثوري، الزميل قدور شويشة، نقابي وأستاذ بجامعة وهران".

وأضاف البيان "إن جبهة القوى الاشتراكية تندد بشدة بهذا الاعتقال وتطالب بالإفراج الفوري واللامشروط عن الزميل قدور شويشة".

وختم البيان "كما تعبر جبهة القوى الاشتراكية عن تضامنها الكامل مع عائلة الزميل وتدعو كافة المواطنين إلى التجند إلى غاية إطلاق كل المعتقلين السياسيين ومعتقلي الرأي".