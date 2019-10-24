سلمت الولايات المتحدة إلى مجلس الأمن الدولي مشروع لائحة حول بعثة الأمم المتحدة لتنظيم استفتاء بالصحراء الغربية (مينورسو) مقترحة تمديد عهدة البعثة الأممية بسنة في غياب مبعوث شخصي من أجل بعث المحادثات حول تسوية النزاع في الصحراء الغربية.

وتشير الصيغة التمهيدية للمشروع إلى أن الوفد الأمريكي بالأمم المتحدة محررة اللوائح حول الصحراء الغربية، اقترح تجديد عهدة البعثة المكلفة بتنظيم استفتاء لتقرير المصير بالصحراء الغربية إلى غاية 31 أكتوبر 2020.

وكانت الإدارة الأمريكية قد دعمت بقوة من قبل عمليات تجديد بستة أشهر من أجل الضغط على طرفي النزاع ألا وهما جبهة البوليساريو والمغرب من أجل العودة إلى طاولة المفاوضات.

ويبدو أن واشنطن تعطي الوقت اللازم للمبعوث الشخصي المقبل للامين العام الأممي من أجل إعادة وضع مسار السلام على السكة سيما بعد استقالة المبعوث الشخصي السابق هورست كوهلر.

وسيجتمع مجلس الأمن الدولي يوم 30 أكتوبر من أجل المصادقة على المشروع الأمريكي.