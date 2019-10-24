سيتم القضاء و بصفة نهائية على أكبر مواقع السكنات العشوائية الهشة المتمثل في حي شوف لكداد بمدينة سطيف, حسب ما أكده اليوم الخميس الوالي محمد بلكاتب. و أوضح ذات المسؤول خلال لقاء إعلامي نظمه اليوم بمقر الولاية حول برنامج السكنات بمختلف الصيغ التي سيتم تسليمها عبر الولاية بمناسبة الاحتفال بالذكرى ال65 لاندلاع الثورة التحريرية, أن العمل جار للقضاء نهائيا على أكبر و آخر موقع للسكنات العشوائية (الهشة) في إشارة منه إلى حي "شوف لكداد" الذي يقع بشمال غرب المدينة و الذي طال انتظار تسوية وضعيته.



وأضاف المسؤول أنه و في إطار الحصص السكنية المبرمج تسليمها بمناسبة الفاتح من نوفمبر المقبل و البالغ عددها الإجمالي 2380 وحدة سكنية بمختلف الصيغ, سيتم تخصيص جزء معتبر من حصة السكنات الاجتماعية للقضاء على السكن الهش بحي "شوف لكداد", مشيرا إلى أن هذه الحصة تعد "أولية فقط". وطمأن الوالي سكان هذا الحي بأن مطلع السنة المقبلة سيشهد كذلك إشهار قائمة من المستفيدين لفائدة جزء هام من سكان هذا الحي الذي يعد أكبر و آخر الأحياء الهشة بمدينة سطيف.