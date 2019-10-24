تم اليوم الخميس تعليق مهام رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين الباردة بولاية عنابة ربيع محاوشي عن حزب جبهة التحرير الوطني و ذلك من طرف والى الولاية توفيق مزهود.

وأوضح نفس المسؤول في تصريح لوسائل الإعلام المحلية على هامش مراسم تنصيب الرئيس الجديد للمجلس الشعبي لبلدية عنابة بمقر بلدية عنابة أن أسباب تعليق مهام رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين الباردة تعود لتعطل مهام هذه البلدية وخضوع هذا الأخير لمتابعات قضائية, كما أوضح المسؤول الأول عن الولاية.

و سيجتمع المجلس الشعبي لبلدية عين الباردة "قريبا" لتعيين من سيتكفل بتسيير شؤون هذه الجماعة المحلية كما أضاف الوالي الذي أكد بأن الأولية تبقى للتكفل بشؤون البلدية وخدمة مواطنيها.