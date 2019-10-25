أفادت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، في بيان لها أمس الخميس، بأنه يمكن للمواطنات والمواطنين، الذين أغفل تسجيل أسمائهم في القائمة الانتخابية التقدم بتظلم لدى رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية.

وجاء في بيان للسلطة أنه "عملا بأحكام المواد 18 و19 و20 من القانون العضوي 16- 10 المؤرخ في 25 أوت 2016، المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، تنهي السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات إلى علم المواطنات والمواطنين الذي اغفل تسجيلهم في القائمة الانتخابية بأنه يمكنهم التقدم بتظلم لدى رئيس اللجنة البلدية لمراجعة القوائم الانتخابية".

وأضاف المصدر أنه يمكن للمواطنين أيضا تقديم اعتراض لشطب شخص مسجل بغير حق أو لتسجيل شخص مغفل على أن يقدم هذا الاعتراض خلال العشرة (10) أيام الموالية لتعليق إعلان اختتام المراجعة الدورية السنوية للقوائم الانتخابية.

وتمت الإشارة في هذا السياق إلى أنه يمكن للأطراف المعنية، في حالة صدور قرار برفض الاعتراض، تسجيل طعن أمام المحكمة العادية المختصة إقليميا في ظرف خمسة (05) أيام كاملة وابتداءا من تاريخ تبليغ القرار طبقا للمادة 21 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

وأعلمت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات كذلك بأن عملية التحرير والمصادقة على عقود الوكالات ستتواصل إلى يوم الأحد 08 ديسمبر 2019 .