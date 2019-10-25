Getty Images تحدث شوغاوارا إلى الصحفيين بعد استقالته

استقال وزير التجارة الياباني الجديد بعد اتهامه بمخالفة قانون الانتخابات.

وجاء في وسائل إعلام محلية أن الوزير إيشو شوغاوارا، أهدى ناخبين في دائرته الانتخابية في العاصمة طوكيو أصنافا باهظة الثمن من البطيخ الأصفر والبرتقال وبيض السمك.

كما قيل إنه عرض مبلغ 20 ألف ين (185 دولارا) على عائلة أحد أنصاره على سبيل "العزاء بالمال".

ويحظر قانون الانتخابات في اليابان على المرشحين منح هدايا للناخبين في دوائرهم الانتخابية.

وظهرت أولى المزاعم في مجلة "شوكان بونشون" الأسبوعية، التي ذكرت أن سكرتير شوغاوارا عرض مبلغ 20 ألف ين على عائلة أحد أنصاره بعد موته.

ومن المألوف في اليابان منح مبالغ مالية لعائلات المتوفين لتعزيتها في مصابها.

ونشرت المجلة قوائم بالهدايا التي أرسلها مكتب شوغاوارا، وكذلك رسائل شكر يُعتقد أنها ممن وصلتهم الهدايا.

وقال الوزير لصحفيين إنه لم يتأكد بعد من مخالفته القانون، ولكنه قرر التنحي، بحسب صحيفة "نيكي اسيان ريفيو".

وأضاف "لا أريد أن تعطل مشاكلي مداولات البرلمان".

ومن جهته، قال رئيس الوزراء، شينزو آبي "أتحمل المسؤولية لأنني عينته، وأعتذر للشعب الياباني".