لقي عاملان جزائريان، حتفهما صباح اليوم في انفجار قوي وقع على مستوى أحد أفران صهر الحديد في المركب التركي "طوسيالي" في بطيوة شرق وهران.

ووقع الانفجار، حسب مصادر من داخل المصنع، على مستوى تجهيزات الضغط في أحد أفران صهر الحديد. وقد تدخلت فرق الإغاثة لهذا المركب، الذي تملكه الشركة التركية، وأجلت عاملا ثالثا أصيب بجروح خطيرة إلى مستشفى المحقن بأرزيو.

كما تدخلت فرق الحماية المدنية في موقع الحادث، وفتحت المصالح الأمنية تحقيقا في هذا الحادث الجديد، الذي وقع في هذا المصنع الذي عرف السنة الجارية قلاقل كبيرة، وإضرابا شنه العمال الجزائريون استغرق شهرا كاملا، انتهى بطرد العشرات منهم.