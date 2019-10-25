* مسيرة شعبية سلمية حاشدة الآن ببجاية للمطالبة بالتغيير الجذري للنظام.

* وصول مسيرة الأحياء الغربية للعاصمة إلى البريد المركزي.

الصورة: إسلام. ب "الخبر"

* انطلاق المسيرات من عدة نقاط بالعاصمة بعد انتهاء المتظاهرين من آداء صلاة الجمعة.

* يبلغ الحراك الشعبي اليوم جمعته السادسة والثلاثين، مسيرات اليوم تأتي قبل حوالي 36 ساعة من غلق باب الترشيحات للرئاسيات المقبلة، كما تأتي غداة تصريحات رئيس الدولة عبد القادر بن صالح في لقاء مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين أثارت الكثير من التعليقات منذ سهرة أمس، حيث اعتبرها البعض إنقاصا من قيمة الجزائر.